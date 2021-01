Israël bedreigt Hamas-leiders met celstraffen als ze deelnemen aan verkiezingen

Het 'democratische' Israël dreigde leiders die aangesloten zijn bij de islamitische verzetsbeweging Hamas dat ze gevangen zullen worden gezet als ze meedoen aan de komende verkiezingen

Dat melden Palestijnse bronnen woensdag aan persbureau Anadolu. Hatem Naji Amr uit Hebron in het zuiden van de Westelijke Jordaanoever vertelde het Turkse persbureau dinsdag dat hij was opgeroepen door de Israëlische inlichtingendienst en was gewaarschuwd niet te vluchten.

"Ze hebben ons met gevangenisstraf bedreigd als we meededen aan de verkiezingen, hetzij op basis van een partijkaart, als partijlid of als onafhankelijke kandidaat", zei Amr.

Omar Barghouthi, een voormalige gedetineerde uit Ramallah, zei dat hij een soortgelijke ervaring had toen de Israëlische inlichtingendienst hem waarschuwde dat "zich kandidaat stellen voor verkiezingen betekent terugkeren naar de gevangenis".



"De Israëlische inlichtingendienst behandelde ons als de feitelijke besluitvormer en de echte autoriteit in de bezette gebieden", voegde hij eraan toe.

De Palestijnse verkiezingen zijn gepland voor later dit jaar en te beginnen met parlementsverkiezingen op 22 mei, gevolgd door presidentsverkiezingen op 31 juli en de Nationale Raad op 31 augustus.



Het is de eerste keer in 14 jaar tijd dat Palestina verkiezingen houdt. De laatste parlementsverkiezingen werden gehouden in 2006, Hamas won destijds de meerderheid.

Palestijnse functionarissen hebben aangekondigd dat Caïro begin volgende maand Palestijnse facties zal ontvangen om besprekingen te voeren om een ​​succesvol verkiezingsproces te garanderen.



