VS: nog lange weg te gaan voor terugkeer naar pact met Iran

De Verenigde Staten zullen zich pas weer aansluiten bij het internationale akkoord met Iran als het regime in Teheran zijn verplichtingen over het beperken van zijn nucleaire programma nakomt.

Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken woensdag op een persconferentie gezegd. Hij liet weten dat er nog een lange weg te gaan is.

Blinken zei dat Iran een aantal afspraken uit het akkoord niet is nagekomen. Als het regime in Teheran dat alsnog doet, zal het volgens de bewindsman nog wel enige tijd duren voordat de VS die heeft geëvalueerd.

De nucleaire deal kwam in 2015 tot stand en moest zorgen dat Iran geen toegang zou krijgen tot kernwapens. De Iraniërs beloofden hun nucleaire programma te beperken in ruil voor verlichting van economische sancties.



Akkoord op losse schroeven

Het akkoord kwam al snel op losse schroeven te staan. De in 2016 verkozen Amerikaanse president Donald Trump vond dat zijn voorganger Barack Obama een slechte deal had gesloten. Trump stelde na zijn aantreden weer sancties in tegen Iran, dat stopte met het naleven van de afspraken en nu beschikt over veel meer verrijkt uranium dan was afgesproken. Dat is overigens onvoldoende om kernwapens te maken.

Eerder deze maand riep het Iraanse staatshoofd Hassan Rohani zijn nieuwe Amerikaanse ambtgenoot Joe Biden op de VS terug te laten keren in het akkoord.

