Grapperhaus vindt rapport over wanbeleid bij politie 'indringend'

"Indringend", zo noemt demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over het politie-onderdeel Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO).

Jarenlang wanbeleid zorgde voor grote risico's in de opsporing van onder anderen terroristen, leidde tot een slecht imago van de Nederlandse politie en schade voor werknemers. De vertegenwoordiging van de Nederlandse politie in sommige landen was inderdaad "kwalitatief onvoldoende", aldus Grapperhaus.

Details over de risico's die zijn ontstaan, zoals specifieke operaties en trajecten, kan de minister "in het openbaar" niet noemen. Hij benadrukt dat het kabinet afgelopen jaren "vanwege het belang van de internationale opsporing" extra geld heeft geïnvesteerd in de dienst, maar het rapport van de Inspectie vraagt om "nadere maatregelen".

De DLIO is de informatiedienst van de politie. Kerntaken van de dienst zijn onder meer het verwerken van rechtshulpverzoeken en internationale informatie-uitwisseling, waaronder over terroristische dreigingen.



De dienst kampte met ICT-problemen en een personeelstekort, maar stelde tegelijkertijd een groot aantal nieuwe beleidsplannen op. Dat leidde tot verwarring over taken en onderlinge spanningen. De Inspectie heeft het over signalen van machtsmisbruik, vriendjespolitiek en discriminatie.

Vertrouwen herstellen

Volgens Grapperhaus is het management van de dienst inmiddels grotendeels vernieuwd. "Het nieuwe management heeft als belangrijkste opdracht om het vertrouwen tussen de medewerkers en hun leidinggevende te herstellen." De Inspectie wordt volgens Grapperhaus op de hoogte gehouden van de maatregelen "ter bevordering van het welzijn van medewerkers".



Als het onderzoek iets duidelijk maakt, dan is het dat medewerkers hebben geleden onder de situatie, stelt Jannine van den Berg, politiechef van de Landelijke Eenheid, waar de DLIO onder valt. Ze voelt zich "verantwoordelijk" voor de problemen die de Inspectie omschrijft. "Voor al onze collega’s moet een goede werkomgeving, met de juiste middelen en duidelijke taakopdracht vanzelfsprekend zijn. Aandacht is wat mij betreft het sleutelwoord."

Van den Berg zegt dat eind volgend jaar "de basis op orde" moet zijn en de tevredenheid van de werknemers moet zijn toegenomen.

