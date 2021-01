OM eist in hoger beroep 10 jaar cel tegen bedreiger Wilders

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep een celstraf van tien jaar tegen de Pakistaanse bedreiger van PVV-leider Geert Wilders, Junaid I. Volgens de aanklager heeft I.

zich in de zomer van 2018 schuldig gemaakt aan de voorbereiding van een terroristisch misdrijf, bedreiging en opruiing. De verdachte had "onmiskenbaar maar één doel, hij wilde een door het volk gekozen politicus onthoofden in het Tweede Kamergebouw", aldus de advocaat-generaal.

In eerste aanleg had het OM zes jaar celstraf geëist. De rechtbank in Den Haag ging ruim over die eis heen en veroordeelde de 28-jarige I. eind 2019 tot tien jaar gevangenisstraf. De verdachte ging in hoger beroep. Hij vindt zijn straf te hoog en zei donderdag tegen het hof dat hij niemand iets aan wilde doen. De advocaat-generaal acht een terroristisch oogmerk echter bewezen en vindt tien jaar cel een gerechtvaardigde straf, gezien de ernst van de feiten.

I. werd in augustus 2018 aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Een dag ervoor had hij op Facebook een filmpje geplaatst waarin hij een aanslag aankondigt op Wilders of de Tweede Kamer. Aanleiding was de wedstrijd voor spotprenten over de profeet Mohammed die de politicus had uitgeschreven.



Ongeloofwaardig

De verdachte was daar boos over en kwam speciaal vanuit Frankrijk naar Nederland toe "om de wedstrijd te stoppen". De verdachte zegt dat zijn doodsbedreigingen, onder meer in de video en in chatgesprekken met anderen, niet letterlijk moeten worden opgevat.

Hij was destijds verward en emotioneel en wilde alleen oproepen tot een demonstratie, zegt hij. Het filmpje op Facebook werd 14.000 keer gedeeld en kreeg duizenden likes.



De advocaat-generaal vindt de beweringen van I. ongeloofwaardig. Volgens hem is er veel bewijs dat de verdachte er bewust op uit was om de organisator van de wedstrijd te doden. I. was ook al bij de Tweede Kamer geweest en had daar op een bankje gezeten.

In een rechtstaat moet een politicus zijn mening onverstoord kunnen verkondigen, benadrukte de aanklager. "Als daarbij een grens zou worden overschreden, kunnen mensen naar de rechter stappen. Er mag geen ruimte zijn voor personen die voor eigen rechter willen spelen."

