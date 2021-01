Duits vaccincomité: vaccin AstraZeneca niet voor 65-plussers

Het coronavaccin van AstraZeneca moet alleen worden toegediend aan mensen onder de 65.

Met dat advies komt het vaccinatiecomité STIKO van het Duitse Robert Koch Instituut, de tegenhanger van het Nederlandse RIVM. Er zou te weinig informatie zijn om goed te beoordelen hoe effectief het middel precies is bij ouderen.

Het middel van AstraZeneca wordt vrijdag mogelijk als derde coronavaccin goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. In Marokko werd het vaccin begin dit jaar al goedgekeurd. Het Noord-Afrikaanse land heeft twee miljoen doses ontvangen en de Marokkaanse koning Mohammed VI zal vanavond de aftrap geven voor de landelijke vaccinatiecampagne.

In EU-landen worden al mensen ingeënt met middelen van Moderna en de bedrijven Pfizer en BioNTech. Die vaccins zijn naar verluidt veel duurder dan het middel van het Brits-Zweedse AstraZeneca, dat al wel wordt gebruikt in het Verenigd Koninkrijk.



De EU ligt nog voor die verwachte goedkeuring al in de clinch met AstraZeneca. De farmaceut kan tot ergernis van Brussel de komende maanden veel minder vaccins leveren dan verwacht. Belgische inspecteurs hebben inmiddels de coronavaccinfabriek in België onderzocht die in het middelpunt staat van de vaccinruzie.

Relatief laat getest op ouderen

Over het vaccin ontstond onlangs ook ophef toen sommige Duitse media schreven dat het maar voor 8 procent effectief zou zijn bij ouderen. AstraZeneca sprak dat met klem tegen. Wel erkende topman Pascal Soriot in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica dat het middel pas relatief laat is getest op ouderen. Dat gebeurde volgens hem uit veiligheidsoverwegingen.



"Het probleem met de gegevens over ouderen draait niet zozeer om de vraag of het werkt of niet, het is dat we maar een beperkte hoeveelheid data hebben", legde Soriot uit. Hij zei dat andere bedrijven daar meer risico's mee hebben genomen.

De topman benadrukte dat het landen vrij staat om zelf te beslissen aan wie ze het vaccin geven. "Het Verenigd Koninkrijk zei: we denken dat het werkt bij ouderen. We gaan het toedienen aan ouderen."

© ANP 2021