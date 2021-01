Eerste twee verdachten rellen Rotterdam vrijdag voor rechter

De eerste twee verdachten van de rellen in Rotterdam van afgelopen maandag staan vrijdag voor de rechter tijdens een supersnelrechtzitting.

Het zijn een 19-jarige Rotterdammer die verdacht wordt van het gooien van voorwerpen richting een bus van de Mobiele Eenheid en een 25-jarige man uit Rotterdam die verdacht wordt van het plunderen van een winkel tijdens de onlusten op de Beijerlandselaan. Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag gemeld.

Hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar: "Op geweld tegen hulpverleners staan forse straffen. Dat geldt ook voor het vernielen of plunderen van andermans eigendommen. Maar zeker ook het oproepen tot geweld op bijvoorbeeld social media is een strafbaar feit. Daarom zullen we gaan inzetten op forse straffen voor de verantwoordelijken van deze geweldsgolf."

