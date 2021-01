Netanyahu hoopt op bezoek Marokkaanse koning vóór verkiezingen in maart

Voor de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zou een bezoek van de Marokkaanse koning Mohammed VI grote steun kunnen genereren onder Israëlische kiezers van Marokkaanse komaf

Israëliërs moeten komend voorjaar voor de vierde keer binnen twee jaar naar de stembus. Netanyahu zou graag zien dat de Marokkaanse koning in de komende weken in Israël arriveert, zodra de coronamaatregelen (deels) zijn opgeheven.

Naar verluidt hebben functionarissen van het kabinet van de premier en functionarissen van de Israëlische Nationale Veiligheidsraad (NSC) onlangs contact gehad met functionarissen van het Marokkaanse Dar al-Makhzen-paleis om een ​​dergelijk bezoek te organiseren.

De premier van Israël hoopt dat het bezoek plaatsvindt vóór de verkiezingen van 23 maart. Een dergelijk bezoek zal naar verwachting de tienduizenden Israëlische kiezers van Marokkaanse afkomst aanspreken. Ook zou Netanyahu een Islamitische minister overwegen in zijn volgende regering. Toch lijkt de kans klein dat het bezoek plaatsvindt vóór de verkiezingen, aangezien de koning terughoudend is om Netanyahu te helpen bij zijn verkiezingsinspanningen.



Een niet nader genoemde bron uit Jeruzalem werd door de krant Yedioth Ahronot geciteerd: "er zijn gesprekken en pogingen, maar ik vind het moeilijk om dit te zien gebeuren. We weten dat Balfour (de officiële residentie van de premier) en de NSC willen dat dit gebeurt, maar het is onzeker of dit voor de verkiezingen plaatsvindt".

Een ander obstakel voor een dergelijk bezoek is de voorwaarde die naar verluidt door de Marokkaanse monarch is gesteld; de hervatting van de onderhandelingen tussen Israël en Palestina en een eventueel ​​bezoek aan Israël combineren met een bezoek aan de stad Ramallah op de Westelijke Jordaanoever voor een ontmoeting met de Palestijnse president Mahmoud Abbas.



De voormalige Amerikaanse president Donald Trump had op 10 december aangekondigd dat Israël en Marokko waren overeengekomen om de diplomatieke betrekkingen te herstellen. Trump had ook gezegd dat de Verenigde Staten waren overeengekomen om de claim van Marokko over de betwiste regio van de Westelijke Sahara te erkennen.

Een gezamenlijke Israëlisch-Amerikaanse delegatie arriveerde op 22 december in Rabat voor een ondertekeningsceremonie van verschillende bilaterale akkoorden, die de betrekkingen tussen Marokko en Israël moeten versterkten.



In zijn contacten met de regering-Trump heeft Marokko zich oorspronkelijk ertoe verbonden verbindingskantoren te openen in plaats van ambassades. Toch zei de Marokkaanse koning tijdens een telefoongesprek op 26 december met Netanyahu dat hij zich inzet voor het openen van ambassades als onderdeel van de volgende fase van het proces, erop wijzend dat een dergelijke stap de "natuurlijke volgende stap" zou zijn.

Tijdens het gesprek nodigde de Israëlische premier de koning uit voor een bezoek. In een verklaring van het kantoor van Netanyahu stond: "De leiders feliciteerden elkaar met het hernieuwen van de banden, de ondertekening van de gezamenlijke verklaring met de Verenigde Staten en de overeenkomsten tussen de twee landen."



Sindsdien heeft een Marokkaanse delegatie Israël bezocht om de situatie van het gebouw te inspecteren dat zo'n 20 jaar geleden dienst deed als verbindingsbureau van het land. Israël deed hetzelfde. David Govrin, die eerder als Israëls ambassadeur in Egypte diende, opende het Israëlische verbindingskantoor in Rabat. Govrin zal de Israëlische missie in Rabat leiden totdat er formeel een ambassadeur is benoemd.

Volgens berichten van de afgelopen dagen is Netanyahu van plan om de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein zo snel mogelijk te bezoeken zodra de huidige lockdown van het coronavirus eindigt. Sommige rapporten noemden 9 februari of 11 februari als mogelijke data voor de bezoeken.

