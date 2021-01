Koning van Marokko ontvangt eerste vaccinatie tegen coronavirus

Koning Mohammed VI is donderdag als eerste persoon in het land gevaccineerd tegen het coronavirus.

De koning kreeg de prik in het koninklijk paleis in Fez en gaf daarmee het startsein voor de nationale vaccinatiecampagne.

Het Noord-Afrikaanse land ontving vorige week 2 miljoen doses van een vaccin van AstraZeneca dat is geproduceerd door het Indiase Serum Institute. Ook beschikt het land over een half miljoen doses van het middel van het Chinese Sinopharm.

Het is niet duidelijk welk vaccin de monarch toegediend kreeg. Beide vaccins zijn door de Marokkaanse geneesmiddelenregistratiecommissie (AMM) goedgekeurd voor noodgebruik bij de burgerbevolking. Producenten van beide vaccins hebben aangegeven dat het middel ook bescherming biedt tegen gemuteerde varianten van het longvirus.



Marokko wordt het eerste Afrikaanse land dat op grote schaal burgers gaat inenten tegen het coronavirus. Mensen die werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, het veiligheidsapparaat en kwetsbare ouderen komen als eerste aan de beurt.

De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen.



Zowel burgers als buitenlanders die in Marokko wonen en die tot de beoogde doelgroepen behoren kunnen het vaccin verkrijgen. Aanmelden kan sinds zondag via www.liqahcorona.ma of per sms naar het gratis nummer 1717.

Op koninklijk bevel is het coronavaccin voor alle Marokkanen gratis.

