Grapperhaus wil actie OM en social media tegen 'doxing' agenten

Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus wil dat het Openbaar Ministerie (OM) en sociale media gaan optreden tegen het delen van privégegevens, ook bekend als 'doxing', van onder meer politieagenten.

Daarover gaat hij met het OM en sociale media in gesprek. "Dit is zeer kwalijk en we gaan er tegenin", zei hij vrijdag naar aanleiding van de rellen van afgelopen week. Toen belandden volgens de minister privégegevens van agenten, zoals adressen, online.

Sociale media en providers moeten hier meer tegen doen vindt hij, zoals zij dat inmiddels ook doen tegen kinderporno. "Ik vind dat er een aantal dingen zijn op die sociale media die gewoon niet kunnen." De "exploitanten" van sociale media moeten hier volgens Grapperhaus voelen dat zij ook een verantwoordelijkheid in hebben. Hij vindt doxing "zowat het laagste wat er is, op geweld na dan".

Ook vindt hij het stuitend en misleidend hoe politieagenten soms op sociale media worden 'geframed'. Hij hekelt filmpjes op bijvoorbeeld Twitter, waarin onterecht de suggestie van politiegeweld wordt gewekt. "Laat je niet misleiden door dit soort frames, agenten doen het echt heel goed."

© ANP 2021