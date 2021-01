Van Ark over versoepelingen: druk op de zorg is nog wel heel hoog

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) is nog niet heel optimistisch dat het kabinet volgende week eventuele versoepelingen van de coronamaatregelen kan aankondigen.

"Laat ik het zo zeggen dat ik zelf zie dat de druk in de zorg nog heel hoog is. " Daarnaast gaan de besmettingscijfers nog niet snel genoeg omlaag, en zijn er zorgen over de Britse variant.

Aankomende dinsdag besluit het kabinet over de coronaregels. Het zou dan gaan over de vraag of de maatregelen per 9 februari kunnen worden herzien, met als belangrijkste versoepelingen het heropenen van de scholen op maandag 8 februari en het opheffen van de avondklok.

Van Ark wil daar nog niet op vooruitlopen, maar de situatie in de zorg en de dagelijkse besmettingscijfers zijn nog niet heel hoopvol. "En we weten dat in de tussentijd de Britse variant voet aan de grond krijgt. En die is besmettelijker. Dat alles bij elkaar moet de situatie opleveren hoe we er nu voorstaan", zegt de minister voor aanvang van de ministerraad op vrijdag.



De komende dagen wordt gesproken over de lockdown, die zeker tot en met 9 februari duurt. Daarna wordt gekeken naar welke regels als eerste minder streng kunnen worden gemaakt. "We willen natuurlijk allemaal dat de scholen opengaan", zegt Van Ark. "Dat staat echt bovenaan de lijst." Ze ziet dat het thuiswerken voor ouders in combinatie met het thuisonderwijs aan hun kinderen heel zwaar is. Toch kan de bewindsvrouw "niet beloven" dat die versoepeling er al begin februari komt.

Scholen eerste prioriteit

"Ik denk dat we overal zien hoe groot de schade is voor kinderen," zegt CDA-voorman en minister van Financiën Wopke Hoekstra vrijdag. Dat terwijl kinderen volgens hem "lage risico's lopen". Wat hem betreft zijn de scholen de eerste prioriteit.



Ook minister en D66-leider Sigrid Kaag noemt het "ontzettend belangrijk" dat de scholen als eerste weer opengaan. "We maken ons grote zorgen over de leerachterstanden bij kinderen, zeker kwetsbare kinderen." Mensen kunnen het bovendien niet meer aan, zegt Kaag. "De stress van het thuiswerken en kinderen onderwijs geven. Ik ben blij dat mijn kinderen net die leeftijd voorbij zijn, want ga er maar aan staan."

Onderwijsminister Arie Slob wacht op een bevestiging dat kinderen de nieuwe virusvariant niet sneller doorgeven dan de bekende. Het is spannend, zegt hij. "Als dat positief is, kunnen de deuren weer per 8 februari open."

© ANP 2021