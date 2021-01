Frankrijk: 53% meer haatmisdrijven tegen moslims

Te midden van controverse over het anti-islam sentiment van de Franse regering schoot het aantal islamofobe aanvallen in Frankrijk met meer dan de helft omhoog

In 2020 werden 235 aanvallen op moslims gemeld, een toename van 53% vergeleken met 154 een jaar eerder, meldt Abdallah Zekri, hoofd van de National Observatory of Islamophobia, in een verklaring.

De meeste aanvallen vonden plaats in de regio's Ile-de-France (groot Parijs), Rhones-Alpes en Paca. Het aantal aanvallen op islamitische gebedshuizen is met 35% toegenomen.

De Franse Moslimraad (CFCM) heeft vorig jaar meer dan 70 dreigbrieven ontvangen op het hoofdkwartier of aan het adres van haar bestuursleden.



Zorgwekkend Moslims in Frankrijk maken zich zorgen over de negatieve opvattingen over de islam in het West-Europese land. Volgens critici werkt de anti-islam retoriek van de Franse regering de toename van het aantal islamofobe incidenten in de hand. Het beleid is volgens hen enkel bedoeld om het "racistisch electoraat" tevreden te stellen en het wantrouwen jegens minderheden, moslimverenigingen en moskeeën aan te wakkeren.

De Franse president Emmanuel Macron is bekritiseerd vanwege populistische verklaringen in de nasleep van de aanvallen in Parijs en Nice die werden begaan door extremisten. Macron heeft onder meer gezegd dat onderwijzer Samuel Paty "werd vermoord omdat islamisten onze toekomst willen" en daarvoor beschreef Macron de islam als religie "in crisis".



De Franse regering is met extra inspanningen tegen moslims en moslimorganisaties in de weer, onder meer met de sluiting van een moskee en van verenigingen, meer actie om geldstromen van "jihadisten" op te sporen en om afgewezen asielzoekers uit te zetten.

Veruit de meeste moslims veroordeelden de gruwelijke moord op leraar Paty maar verzetten zich tegen het harde optreden van Frankrijk tegen moskeeën en de moslimgemeenschap na de moord. Ook de voortdurende vertoning van de voor moslims zeer aanstootgevende beelden heeft een uiterst polariserend effect.



Onlangs werd een nieuw wetsvoorstel gedaan waarover in het Franse parlement zal worden gestemd. Het voorstel zou moskeeën en hun bestuurders in de weg staan ​​en de financiën van verenigingen en islamitische NGO's beheersen.

Frankrijk heeft met zes miljoen de grootste moslimbevolking van Europa, voornamelijk uit Noord-Afrika.

