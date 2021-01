RIVM: 4438 nieuwe coronagevallen, weer onder het gemiddelde

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt nog steeds. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 4438 positieve tests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de afgelopen zeven dagen zijn 32.352 besmettingen vastgesteld. Dat komt neer op 4622 positieve tests per etmaal. Dat gemiddelde daalt al een tijd.

Ook vergeleken met andere vrijdagen zijn er weinig nieuwe gevallen aan het licht gekomen. Precies een week geleden waren er meer dan 5700 besmettingen vastgesteld, en nog een week eerder meer dan 6000.

Meeste positieve tests in Amsterdam

Amsterdam telde de meeste positieve tests van het afgelopen etmaal. In de hoofdstad kregen 166 inwoners te horen dat ze besmet zijn geraakt. Rotterdam registreerde 125 nieuwe gevallen, Den Haag 108 en Eindhoven 83. Daarna volgen Tilburg en Almere met elk 72 positieve tests.



Het aantal sterfgevallen steeg met 59, tegen 84 op donderdag en 69 op woensdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in die 24 uur zijn gestorven.

Bijna 14.000 sterfgevallen

Sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 970.000 Nederlanders positief getest. Volgende week kan het miljoenste geval worden vastgesteld. Het aantal sterfgevallen nadert de 14.000.

In de afgelopen drie weken zijn iets meer dan 215.000 vaccins toegediend, zo'n 12.000 meer dan op donderdag. Het overzicht op het coronadashboard maakt geen onderscheid tussen eerste en tweede vaccinaties, dus het is niet duidelijk hoeveel mensen inmiddels gevaccineerd zijn. De stijging in de afgelopen 24 uur komt volledig voor rekening van de GGD'en, die bezig zijn met de tweede vaccinatieronde voor verpleeghuismedewerkers.

