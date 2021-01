Hoekstra: basisscholen in principe open in tweede week februari

Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra zegt dat er wel "iets heel raars" moet gebeuren willen de basisscholen op 8 februari niet open kunnen.

"Ik vind dat we alles op alles moeten zetten om dat gerealiseerd te krijgen. " Natuurlijk moeten alle verschillende belangen tegen elkaar worden afgewogen, zegt Hoekstra, tevens lijsttrekker van het CDA. Maar hij noemt de kans dat de scholen open kunnen "zeer groot".

Andere ministers zijn voorzichtiger. Onderwijsminister Arie Slob zegt het advies van het Outbreak Management Team af te willen wachten. Eerst moet bevestigd worden dat kinderen de nieuwe virusvariant niet sneller doorgeven dan de bekende, aldus Slob.

Ook minister Tamara van Ark van Medische Zorg is nog niet heel optimistisch over het openen van de scholen en kan "niet beloven" dat die versoepeling er al begin februari komt.



Coronaminister De Jonge, partijgenoot van Hoekstra, is ook een stuk minder stellig. Hij wil nog niet speculeren hoe groot de kans is dat de scholen op 8 februari open kunnen. "Ik wacht echt het advies van het Outbreak Management Team af."



Britse coronavariant

Het deskundigenteam OMT buigt zich vrijdag namelijk over een onderzoek naar de vraag of de Britse coronavariant zich versneld zou verspreiden onder kinderen. "Zodra het OMT-advies er is en zegt dat daar geen showstopper in te vinden is, in dat onderzoek, dan zou ik inderdaad vinden dat het onderwijs inderdaad zo snel mogelijk open moet, althans het basisonderwijs."

Ook woordvoerders van verschillende ministeries zeggen dat de uitspraken van de bewindsman "voorbarig" zijn. Dat besluit wordt echt pas genomen nadat het advies van het OMT er is.

"Natuurlijk nemen we de OMT-adviezen serieus," zegt Hoekstra. "Tegelijkertijd moet je ook wegen welke schade er verder ontstaat."

