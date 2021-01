Saoedi-Arabië: Ophef na voorstel om zwaard te verwijderen uit Saoedisch vlag

Een voorstel om de afbeelding van een zwaard van de vlag van Saoedi-Arabië te verwijderen heeft geleid tot heftige reacties op sociale netwerken

De suggestie werd gedaan door de Saoedische schrijver Fahd Amer Al-Ahmadi op Twitter. Hij vindt dat de afbeelding niet meer past bij het huidige beleid van het Koninkrijk.

"Ik stel voor om het zwaard van onze Saoedische vlag te verwijderen", schreef Al-Ahmad. "Ten eerste gaat het niet goed in deze tijd. Ten tweede is de afbeelding in strijd met de vers uit de Koran 'Er is geen dwang in religie'. Ten derde zal het verwijderen ervan van het zwaard in lijn met onze veroordeling van geweld".

De auteur benadrukte dat de Saoedische vlag al zes keer eerder is gewijzigd en in twee versies de afbeelding van het zwaard ontbrak.

Critici wezen erop dat het zwaard staat voor kracht en niet voor geweld. "Het zwaard is een symbool van kracht en gerechtigheid en maakt integraal deel uit van de Saoedische geschiedenis", reageerde ook prins Sattam Bin Khalid Al-Saud.

