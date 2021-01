Israël: Bevriezen wapenverkoop VS aan Emiraten geen invloed op normalisatiedeal

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevroor woensdag tijdelijk verschillende militaire verkopen die waren goedgekeurd door de regering van de voormalige president Donald Trump

Het betreft onder meer de verkoop van F-35 straaljagers aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De wapendeal was onderdeel van de normalisatieovereenkomst tussen de Verenigde Staten, Israël en de VAE. Ook bepaalde wapentransacties die de vorige regering onder Donald Trump had gesloten met Saoedi-Arabië belanden in de vriezer.

De opschorting is bedoeld om zeker te stellen dat de "Amerikaanse wapenverkopen onze strategische doelstellingen" dienen, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden zal geen invloed hebben op de normalisatieovereenkomsten die vorig jaar tussen Tel Aviv en een aantal Arabische landen zijn ondertekend, zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu donderdag.



"Ik denk dat we op een punt zijn waarop er geen terugkeer meer mogelijk is", citeerde de staatstelevisiezender KAN-TV Netanyahu tijdens zijn bezoek aan de stad Negev.

De Trump-regering gaf in november formeel toestemming voor de verkoop van de ultramoderne straaljagers nadat de VAE de betrekkingen met Israël had genormaliseerd als onderdeel van de Abraham-akkoorden.



Op 22 januari bevestigden de VAE dat de overeenkomsten met de VS waren afgerond. In een verklaring zei de ambassade van de VAE in Washington dat de akkoordbrieven werden afgerond op 20 januari, de laatste dag van de ambtsperiode van Trump

De overeenkomst omvat de wapendeal ter waarde van ongeveer $ 23 miljard, bestaande uit 50 F-35A-straaljagers ($ 10,4 miljard), 18 MQ-9B-drones ($ 2,97 miljard) en diverse munitie ter waarde van $ 10 miljard.



De VAE - een belangrijke bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten - is al heel lang op zoek naar F-35 straaljagers. Washington verkoopt normaal gesproken geen wapens aan mogendheden in het Midden-Oosten die de machtsbalans kunnen veranderen ten nadele van Israël.

De normalisatieovereenkomst met Israël opende de weg voor de VAE om de jets te bemachtigen.

