VS en Marokko investeren €15 miljoen in regio Beni Mellal

Een gezamenlijk investeringsprogramma met de Verenigde Staten moet leiden tot meer handel en economische groei in de regio

Het programma is onderdeel van de Amerikaanse toezegging om bij te dragen aan de ontwikkeling van het Noord-Afrikaanse land.

Het investeringsprogramma van de Amerikaanse ambassade in Marokko, het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID) en de Regionale Raad van Beni Mellal-Khenifra. De partijen streven naar meer economische kansen voor vrouwen, jongeren, mensen met speciale behoeften en plattelandsbevolking.

In een persbericht kondigde USAID de toewijzing aan van $ 18 miljoen (€ 15 miljoen) voor het proefprogramma voor inclusieve sociaaleconomische ontwikkeling (ISED). Het geldbedrag is bedoeld om het project voor een periode van vijf jaar te financieren.



Het programma komt nadat de VS via de Amerikaanse International Development Finance Corporation (DFC) hadden toegezegd om de Amerikaanse investeringen in Marokko uit te breiden met een injectie van $ 5 miljard. USAID heeft Marokko aangewezen als regionaal centrum voor het Prosper Africa Trade and Investment Programma.

De financiële injecties maken deel uit van de tripartiete overeenkomsten tussen de VS, Marokko en Israël. Marokko herstelt de banden met Israël in ruil voor de Amerikaanse erkenning van de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara.

© MAROKKO.NL 2021