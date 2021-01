Turkse textielbedrijven in Marokko kopen steeds meer lokaal in

Turkse textielbedrijven in Marokko, waaronder DeFacto en LC Waikiki, zijn een lokaal distributienetwerk gestart met uitsluitend lokale producten

"Ons doel is om te investeren in textielproductie en om meer bij te dragen aan de Marokkaanse economie", meldt de CEO van DeFacto Maroc op LinkedIN.

Met 'lokale producten' wordt bedoelt dat de bedrijven voortaan meer in Marokko zelf gaan inkopen. Voorheen werden veel textielproducten van de Turkse onderneming geïmporteerd vanuit Turkije. Ook doen de Turkse bedrijven voor de bevoorrading van vestigingen in Marokko steeds vaker een beroep op Marokkaanse textielbedrijven.

De strategie van het Marokkaanse Ministerie van Handel lijkt daarmee zijn vruchten af te werpen. Het ministerie van Moulay Hafid Elalamy besloot eerder dit jaar om de massale import van Turkse producten op de lokale markt, waaronder textielproducten, tegen te gaan.



Marokko heeft de gemeenschappelijke douanerechten op afgewerkte consumentenproducten tweemaal verhoogd van oorspronkelijk 25% naar uiteindelijk 40%. Ook is de vrijhandelsovereenkomst (FTA) tussen Marokko en Turkije herzien.

Handelsminister Elalamy onthulde begin dit jaar dat Marokko jaarlijks 2 miljard dollar misloopt als gevolg van de handelsovereenkomst met Turkije. Alleen al in 2017 zorgde de Turkse textielindustrie in Marokko voor een verlies van ongeveer 44.000 banen, onthulde Elalamy.



De gewijzigde invoervoorwaarden hebben bij Turkse textieldistributeurs geleid tot een gedwongen herziening van de bevoorradingsstrategie.

Ook het stopzetten van het informele handelsverkeer vanuit de Spaanse enclaves Ceuta en Mellilia of via de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek El Guerguarate zorgen er weer voor dat de interne markt toegankelijker is voor lokale fabrikanten.



"Marokkaanse exporteurs en producenten zijn concurrerend en exporteren over de hele wereld, maar konden zich op de eigen markt niet echt positioneren", zegt Rachid Khayat, salesmanager bij textielleverancier Crossing. Het Marokkaanse textielbedrijf gaat voor het Turkse DeFacto vestigingen in Marokko voorzien van spijkerbroeken.

"De interne markt kan een belangrijke hefboom voor groei zijn voor de textielsector. (...) We moeten dit momentum ondersteunen", Aldus Khayat.

