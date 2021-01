Marokkaanse acteur Bachir Skiredj (81) overleden aan corona

De Marokkaanse acteur Bachir Skiredj is donderdagavond op 81-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

Dat meldt de Marokkaanse televisiezender 2M vrijdag. Skiredj overleed in zijn huis in Orlando, Florida.

De acteur werd geboren in 1936 in Tanger en leverde een belangrijke bijdrage aan het Marokkaanse theater. Hij is een van de meest iconische acteurs van Marokko.

Skiredj speelde in bekende films in de Marokkaanse cinema, waaronder 'Gharamiat Al Haj Mukhtar Al Soldi', 'Lalla Houbi' en 'Al Baht A’an Zawj Imra’ti.'



Skiredj maakt deel uit van een groep iconische culturele prominenten in Marokko die onlangs de strijd tegen het coronavirus hebben verloren.

In november 2020 overleed de Marokkaanse zanger Mahmoud El Idrissi op 70-jarige leeftijd aan het virus. De Marokkaanse journalist Driss Ouhab overleed eveneens in oktober aan COVID-19. Eerder in april eistte het coronavirus ook a; het leven van de joodse Marokkaanse muzikant Marcel Botbol op.

© MAROKKO.NL 2021