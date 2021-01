Ook Italië blokkeert wapenverkopen aan Emiraten en Saoedi-Arabië

Italië heeft de export van wapens naar Saoedi-Arabië en de VAE geblokkeerd

Dat meldt het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag. De blokkade van de wapendeals komt na waarschuwingen van activisten en wetgevers over de inzet van de wapens voor mensenrechtenschendingen in Jemen.

“Dit is een daad die we nodig vonden, een duidelijke boodschap van vrede die uit ons land komt. Voor ons is het respecteren van de mensenrechten een onbreekbare verbintenis", zei de Italiaanse buitenlandminister Luigi Di Maio in een verklaring.

Humanitaire groeperingen noemden het besluit "historisch" omdat deze resulteert in een volledige blokkade van de wapenverkoop aan de Golfstaten.



Een coalitie van Italiaanse organisaties die campagne voeren tegen de wapenverkoop in Italië meldt dat de blokkade de levering van minstens 12.700 bommen heeft gestopt.

In 2018 had de Italiaanse premier Giuseppe Conte toegezegd dat zijn regering een einde wilde maken aan de wapenverkoop aan Saoedi-Arabië vanwege diens betrokkenheid bij de burgeroorlog in Jemen en de moord op journalist Jamal Khashoggi. "We zijn zeer tevreden", zei de wetgever van de Democratische Partij, Lia Quartapelle, over de zet.



Verenigde Staten

Eerder deze week gaf de Amerikaanse president Joe Biden ook al de opdracht de wapenverkopen tijdelijk te bevriezen totdat de nieuwe regering de export heeft geëvalueerd.

"Deze gemeenschappelijke visie helpt ons een nieuwe dialoog met de VS te verbeteren om de relaties in het Middellandse Zeegebied op een meer evenwichtige manier te beheren", zei Quartapelle.



De Italiaanse beslissing kwam net toen voormalig premier Matteo Renzi, die de Italiaanse regering onlangs in een politieke crisis stortte door zijn Italia Viva-partij uit de regerende coalitie te trekken en naar Saoedi-Arabië vloog om op een investeringsforum te spreken.

Videobeelden die online werden gepubliceerd lieten zien dat Renzi de "grote" Mohammed bin Salman, de kroonprins van Saoedi-Arabië, prees en zei: "Saoedi zou een plaats kunnen zijn voor een nieuwe Renaissance voor de toekomst."

Het bezoek leidde tot controverse in Italië, aangezien de geblokkeerde wapendeal deel uitmaakte van een totale export van 20.000 raketten die in 2016 werd overeengekomen door de centrumlinkse regering onder leiding van Renzi.

