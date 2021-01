Frankrijk sluit grenzen voor reisverkeer van buiten EU

Frankrijk sluit vanaf zondag middernacht de grenzen voor niet-essentieel reisverkeer van buiten de Europese Unie.

Inwoners mogen alleen naar niet-EU-landen als ze een "dwingende reden" hebben. Premier Jean Castex heeft dat aangekondigd na topberaad over het terugdringen van het coronavirus.

De regeringsleider voerde de besmettelijke Britse en Zuid-Afrikaanse virusmutaties aan als reden voor de reisbeperkingen. Goederenvervoer en grenswerkers zijn uitgezonderd.

De Franse minister van Europese Zaken Clement Beaune verduidelijkte dat Zwitserland tot de "Europese ruimte" wordt gerekend, maar het Verenigd Koninkrijk niet.



Mensen uit EU-landen die over de weg naar Frankrijk komen moeten een negatieve PCR-test tonen. Dat gold al voor vliegtuig- en bootpassagiers.



Extra maatregelen

Een nieuwe lockdown is volgens Castex vooralsnog niet nodig. "De komende dagen zijn cruciaal. We hebben nog kans die te voorkomen." President Emmanuel Macron noemde de vraag om een lockdown legitiem, maar wees op de zware impact die deze maatregel "op alle fronten" heeft. Het land ging al twee keer eerder in lockdown.

In Frankrijk geldt een avondklok vanaf 18.00 uur en daar komen wel extra maatregelen bij, zei Castex. Zo gaat de politie extra controleren op de naleving. Ook moeten grote winkelcentra waar geen voeding wordt verkocht dicht vanaf zondag.

Het afgelopen etmaal werden bijna 23.000 nieuwe besmettingen vastgesteld. De vaccinatiecampagne verloopt moeizaam, mede door vertraagde leveringen.

