Taliban plegen ondanks vredesoverleg weer bloedige aanslag

De Taliban hebben een bloedige zelfmoordaanslag gepleegd in het oosten van Pakistan. Een extremist reed met een wagen vol explosieven een basis in van veiligheidstroepen.

Dat gebeurde twee dagen nadat de Verenigde Staten hadden geklaagd dat de moslimextremisten zich niet aan de afspraken houden uit een vorig jaar gesloten deal.

De aanslag in de provincie Nangarhar heeft volgens de regionale autoriteiten het leven gekost aan minstens acht leden van de veiligheidstroepen. Een lokale functionaris spreekt over een hoger dodental en zegt dat vijftien soldaten zijn omgekomen. De autoriteiten zouden een tweede voertuig met explosieven hebben onderschept in de buurt van provinciehoofdstad Jalalabad.

De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor het bloedbad opgeëist. Die opstandelingen onderhandelen momenteel met de Afghaanse regering over vrede en sloten vorig jaar al een deal met de VS, die duizenden manschappen hebben gelegerd in het land. In die overeenkomst staat onder meer dat de Taliban geen internationale troepen meer mogen aanvallen.



Terugtrekking Amerikaanse troepen

Die deal moest de weg vrijmaken voor de terugtrekking van Amerikaanse troepen. De VS en de Taliban verwijten elkaar inmiddels zich niet aan de afspraken te houden. "De Taliban houden zich niet aan hun toezegging het geweld te verminderen en te breken met al-Qaeda", zei een woordvoerder van Pentagon donderdag.

De Taliban haalden een dag later uit naar de VS. "De andere partij heeft de overeenkomst geschonden, dat doen ze bijna iedere dag", reageerde een woordvoerder. "Ze bombarderen burgers, huizen en dorpen."



De VS hebben ongeveer twee decennia geprobeerd de Taliban uit te schakelen. De Amerikaanse militaire inzet in Afghanistan volgde op het drama van 11 september 2001, toen al-Qaeda met gekaapte passagiersvliegtuigen duizenden Amerikanen kon doden.

De terreurorganisatie kon opereren vanuit Afghanistan, waar de Taliban op dat moment een schrikbewind voerden.

