OMT-advies: basisscholen en kinderopvang kunnen open

Het primair onderwijs en de kinderopvang kunnen weer worden geopend. Dat stellen de experts van het Outbreak Management Team in hun nieuwste advies, melden ingewijden na berichtgeving van de NOS.

Het kabinet, dat eerder deze week zinspeelde op heropening in de week van 8 februari, spreekt zondag over het advies in het Catshuis.

Minister-president Mark Rutte zei vrijdag dat hij hoopt dinsdag meer te kunnen zeggen over welke coronamaatregelen wanneer kunnen worden afgebouwd. Daarbij heeft het onderwijs de hoogste prioriteit, benadrukte hij.

De premier schaart zich achter minister Wopke Hoekstra (Financiën), die zei dat het raar moet lopen willen de basisscholen niet op 8 februari weer opengaan.

© ANP 2021