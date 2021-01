Málaga: Woedende menigte slaat Marokkaan na vermeende zuuraanval op vrouw (video)

De Spaanse politie heeft vorige week een 31-jarige Marokkaan opgepakt op verdenking van het besproeien van een vrouw met een zuuropslossing

Het incident deed zich voor in de wijk La Palmilla in het Spaanse Málaga. De woedende menigte liep de man tegen het lijf in een portiek en heeft vervolgens minutenlang op de man ingebeukt.

LET OP: SCHOKKENDE BEELDEN

Omwonenden filmden de massale mishandeling en riepen kreten als "misbruiker" en "laat de vrouwen met rust". De man bleef zwaargewond achter totdat hulpdiensten de flink toegetakelde man voor behandeling over hadden gebracht naar het ziekenhuis.

Naar verluidt had hij een 50-jarige vrouw aangevallen met een zoutzuuroplossing. De vrouw moest behandeld worden aan haar eerstegraads brandwonden.

De man is gearresteerd en bleek nadien het onderwerp te zijn van meerdere aanhoudingsbevelen voor zijn betrokkenheid bij een aantal diefstallen. Ook de vrouw is gearresteerd voor zaken die "geen verband houden met deze gebeurtenis", aldus de Politie in Málaga.

© MAROKKO.NL 2021