Duizenden Fransen protesteren tegen controversiële veiligheidswet

In meerdere Franse steden is zaterdag gedemonstreerd tegen een controversieel voorstel voor een aanscherping van de Franse veiligheidswet.

Volgens de organisatoren van de betogingen is er in meer dan 55 steden gedemonstreerd. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken waren er bijna 33.000 betogers op de been, van wie ruim 5000 in Parijs

Daar werd ook gedemonstreerd voor kunst en cultuur. Net als in Nederland zijn ook Franse culturele instellingen al maanden gesloten vanwege de coronapandemie.

Het wetsvoorstel waartegen werd gedemonstreerd moet volgens de regering-Macron leiden tot een betere bescherming van de politie. Na protesten door duizenden Fransen in januari besloot de regering eerder al om af te zien van een wetswijziging die tot gevolg zou hebben dat politieagenten in veel gevallen niet meer gefilmd mochten worden.



De demonstranten eisten meer concessies van de regering. Het wetsvoorstel voorziet namelijk ook in een uitbreiding van de mogelijkheden van cameratoezicht tijdens demonstraties. De regering wil dat de politie daar drones voor kan inzetten.

In veel Franse steden was het zaterdag onrustig. In Rennes raakte een politieagent gewond. In Parijs moest de politie een waterkanon inzetten, en in Angers en Lille werd traangas gebruikt om de demonstranten uiteen te drijven.

