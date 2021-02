Rico Verhoeven naar finale na winst op Hesdy Gerges

Kickbokser Rico Verhoeven heeft zich voor de finale van een viermanstoernooi in een leeg Rotterdam Ahoy geplaatst.

De regerend wereldkampioen in het zwaargewicht was in drie ronden te sterk voor de Amsterdammer Hesdy Gerges. Alle juryleden wezen hem na drie ronden van 3 minuten als winnaar aan.

Verhoeven vecht later op zaterdag om de toernooiwinst tegen de winnaar van het gevecht tussen de in Amsterdam geboren Levi Rigters en Tarik Khbabez, een Haagse Marokkaan die voor Marokko uitkomt.

De 31-jarige Verhoeven is als sinds 2014 wereldkampioen in het zwaargewicht. Hij zou zijn titel eigenlijk voor de tiende keer tegen Jamal Ben Saddik verdedigen. Maar de Marokkaanse Belg meldde zich vorige week af met een rugblessure.



Vervolgens zette kickboksorganisatie Glory snel een viermanstoernooi in elkaar. Verhoeven hoeft zijn wereldtitel niet op het spel te zetten in een leeg Rotterdam Ahoy. Maar een nederlaag tegen Gerges. Rigters of Khbabez zou voor hem wel gezichtsverlies betekenen.

Verhoeven en Gerges zijn bepaald geen vrienden. Ze botsten ruim een jaar geleden met elkaar tijdens een persconferentie van het laatste gevecht tussen Verhoeven en Badr Hari in een uitverkocht Gelredome.



Gerges stelde dat Badr Hari beter was totdat hij een enkelblessure opliep en dat viel helemaal verkeerd bij Verhoeven. "Jij moet je mond houden en gewoon je handschoenen aantrekken", schreeuwde de Brabander. "Dan sla ik jou ook de hele ring door. Ik heb je al twee keer verslagen, jij bent voorlopig niet aan de beurt. Ga in een hoekje zitten en lekker met jezelf bezig zijn, aandachtszoeker."

Gerges had slechts 10 dagen om zich op het gevecht met Verhoeven voor te bereiden. Hij hield het drie ronden vol, maar kon Verhoeven nauwelijks pijn doen.



Het gevecht tussen Rico Verhoeven en Levi Rigters of Tarik Khbabez is alleen te volgen via een betaalde livestream. Klik hier om direct naar de betaalde livestream te gaan. Voor 19,99 euro kijk je naar alle gevechten van Glory77.

© ANP/Marokko.nl 2021