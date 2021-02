Kickbokser Verhoeven wint toernooi in Ahoy

Met speels gemak heeft kickbokser Rico Verhoeven een toernooi in een leeg Rotterdam Ahoy gewonnen.

De regerend wereldkampioen in het zwaargewicht rekende in de halve finale af met de Amsterdammer Hesdy Gerges en was in de eindstrijd ook veel te sterk voor Tarik Khbabez. De Hagenaar die voor Marokko uitkomt, ging twee keer neer in de eerste ronde en gaf op.

De 31-Verhoeven, al sinds 2014 wereldkampioen, zou zaterdag zijn titel eigenlijk tegen Jamal Ben Saddik verdedigen. De Brabander had zich de laatste drie maanden goed voorbereid op zijn gevecht met de Marokkaanse Belg, van wie hij eenmaal won en verloor. Hij rekende op een zware wedstrijd en was nog niet vergeten dat Ben Saddik hem ooit vlak voor een wedstrijd in zijn gezicht had gespuugd.

Groot was de teleurstelling bij Verhoeven toen Ben Saddik zich anderhalve week geleden met een rugblessure afmeldde. "Welke topsporter gaat nu vlak voor een grote wedstrijd door zijn rug?", schamperde Verhoeven. "Hij werd ook al geschorst voor natrappen en moest een jaar toekijken wegens dopinggebruik. Het is altijd wat met hem."



Stream

Kickboksorganisatie Glory stelde alles in het werk om Verhoeven toch in actie te laten komen. Zonder hem zouden namelijk veel minder vechtsportliefhebbers voor 19,99 euro een stream van het gala aanschaffen. Besloten werd een viermanstoernooi aan het programma toe te voegen; met Verhoeven, Khbabez, Hesdy Gerges en Levi Rigters.

De eerste halve finale tussen Verhoeven en Gerges was pikant. Beide knokkers zijn bepaald geen vrienden. Ze botsten ruim een jaar geleden met elkaar tijdens een persconferentie van het laatste gevecht tussen Verhoeven en Badr Hari in een uitverkocht Gelredome.



Gerges stelde dat Badr Hari beter was totdat hij een enkelblessure opliep en dat viel helemaal verkeerd bij Verhoeven. "Jij moet je mond houden en gewoon je handschoenen aantrekken", schreeuwde de Brabander. "Dan sla ik jou ook de hele ring door. Ik heb je al twee keer verslagen. Ga in een hoekje zitten en lekker met jezelf bezig zijn, aandachtszoeker."

Tien dagen

Gerges had slechts tien dagen om zich op het gevecht met Verhoeven voor te bereiden. Hij hield het drie ronden vol, maar kon Verhoeven nauwelijks pijn doen. De wereldkampioen scoorde zijn punten en ging niet op zoek naar een knock-out. Khbabez moest wel diep gaan tegen Rigters, maar werd na drie ronden wel als winnaar aangewezen. Khbabez had vervolgens geen kracht meer om Verhoeven partij te bieden en gaf na de eerste ronde op.

Zo blijft Verhoeven de kickbokswereld voorlopig regeren. Zijn wereldtitel stond tijdens het viermanstoernooi niet op het spel, maar de Brabander kon tevreden concluderen dat hij geen reputatieschade had opgelopen. Verhoeven hoopt snel te horen tegen wie hij voor de tiende keer zijn wereldtitel mag verdedigen.

