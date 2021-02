Politiechef Westerbeke: alles op alles om relschoppers te pakken

algemeen 31 jan 12:01

De politie in Rotterdam is druk bezig met het onderzoek naar de relschoppers die eerder deze week hebben huisgehouden in de Maasstad.

In het programma WNL op Zondag zei de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke "alles op alles" te zetten om de "echte relschoppers eruit te pikken die we nog niet hebben aangehouden". Vanuit de bevolking zijn er inmiddels 6000 filmpjes aangereikt en de politie zegt al vele tientallen gezichten heel goed in beeld te hebben. Westerbeke: "Ik beloof nu alvast, als ze zichzelf niet melden dan worden de beelden getoond op de nationale televisie." Volgens de politiechef kwam 60 procent van de mensen die in Rotterdam-Zuid zijn aangehouden uit de directe omgeving, waren de meesten tussen de 18 en 24 jaar en soms nog jonger. © ANP 2021