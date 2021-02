Museumplein opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema heeft het Museumplein en de nabije omgeving opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

De maatregel ging zondag om 11.00 uur in. Aanleiding voor het besluit zijn de "gewelddadigheden de afgelopen weken en de reële mogelijkheid dat vandaag opnieuw personen met slagwapens naar het plein willen komen en bereid zijn geweld te plegen", meldt de gemeente.

In een gebied dat is aangewezen als veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren. Het gebied dat Halsema heeft aangewezen is nu groter dan vorige week, omdat de politie bij de uit de hand gelopen demonstratie vorig weekend in Amsterdam ook in omliggende straten moest optreden, aldus de gemeente.

'Koffiedrinken'

Vorige week werd het Museumplein ook aangewezen als veiligheidsrisicogebied, na oproepen tot ‘koffiedrinken’ op het plein als protest tegen onder meer de coronaregels. Het protest, waarop zo’n 1500 mensen af kwamen, liep uit de hand.



Ook de zondag ervoor liep een verboden en geannuleerd maar vervolgens toch ‘spontaan’ ontstaan protest op het Museumplein uit de hand. Die ‘spontane’ demonstratie trok 2000 mensen.

De bevelen om weg te gaan werden vorige week zondag en de zondag ervoor grotendeels genegeerd, aldus de gemeente. "De politie trad daarna op en werd bij de ontruiming van het Museumplein beide zondagen geconfronteerd met gewelddadige en gewapende personen."



In totaal verrichtte de politie bij de twee demonstraties 333 aanhoudingen. Geen van deze mensen mogen deze zondag op het Museumplein komen. Doen ze dat wel, dan kan de politie ze per direct een gebiedsverbod opleggen. Mensen die worden verdacht van betrokkenheid bij de eerdere rellen op het Museumplein, kunnen worden aangehouden, waarschuwt de gemeente verder.

Voor deze zondag was voor het Museumplein geen demonstratie aangemeld bij de gemeente. Demonstreren is wel een grondrecht, maar moet veilig en ordelijk verlopen met het oog op het coronavirus, geeft de gemeente aan.

"Een demonstratie is bespreekbaar voor de driehoek als een organisator toeziet op de naleving van de landelijke coronamaatregelen, als hij of zij zich aan een eventueel maximumaantal deelnemers houdt en maatregelen treft om de openbare orde te bewaken. Daarvan was de afgelopen zondagen op het Museumplein geen sprake. Het Museumplein was toen juist het strijdtoneel van gewelddadigheden."

© ANP 2021