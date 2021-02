Verhoeven blijft de kickbokswereld regeren

De 31-jarige Brabander mag zich al sinds 2014 wereldkampioen noemen.

Kickbokser Rico Verhoeven had een toernooi voor zwaargewichten nog maar net op zijn naam geschreven of zijn mobiele telefoon ging af. Zijn dochtertje wilde graag weten of hij het niet jammer vond dat de finale al na een ronde was afgelopen. "Nee hoor, papa wint het liefst zo snel mogelijk", lachte de wereldkampioen.

Het was de bedoeling dat hij zijn gordel tegen Jamal Ben Saddik voor de tiende keer zou verdedigen. Maar de Belgische Marokkaan haakte vorige week af met een rugblessure. Kickboksorganisatie Glory zette snel een viermanstoerbooi in elkaar, met Verhoeven, Hesdy Gerges, Levi Rigters en Tarik Khbabez in een leeg Ahoy.

Verhoeven hoefde zijn wereldtitel niet op het spel te zetten. Zijn reputatie kon wel een deuk oplopen. Hij moest het in de halve finale opnemen tegen Gerges, de Amsterdammer die hem het afgelopen jaar voor van alles heeft uitgemaakt. Verhoeven kwam geen moment in de problemen. "Ik had hem misschien wel neer kunnen krijgen", zei hij. "Maar ik wilde geen risico nemen. Ik stond ver voor en moest nog een finale vechten. Dan wil je niet geblesseerd raken."



Verhoeven en Gerges zijn bepaald geen vrienden, maar ze vielen elkaar na drie eenzijdige ronden in de armen. "Hij zei dat ik echt de beste was", vertelde Verhoeven. "En ik vond het stoer van hem dat hij zo'n partij tegen mij 10 dagen van tevoren nog aanneemt. Dan heb je wel ballen."

Khbabez was in zijn halve eindstrijd tegen Rigters zo diep gegaan dat hij Verhoeven nauwelijks partij kon bieden. De Hagenaar, uitkomend voor Marokko, werd tweemaal neer getrapt in de eerste ronde en gaf vervolgens op met een handblessure. "Dat was zonde voor hem", zei Verhoeven. "Maar anders had hij het op zijn benen verloren. Het is niet alleen maar vechten. Ik wil het kickboksen een andere dimensie geven. Het is ook als schaken. Ik doe dit, dan doet hij dat en dan sla ik toe."



Acteren

Hoelang wil Verhoeven nog doorgaan? "Totdat ik stop", lachte hij. "Het is geen geheim dat ik later wil acteren. Maar het is nu nog niet klaar. " Iedereen wil hem uitdagen, Gökhan Saki sloot zich zaterdagavond aan bij het rijtje potentiële kandidaten "Waarom niet", reageerde Verhoeven.

Benjamin Adegbuyi won onlangs van Badr Hari en heeft ook wel interesse. "Logisch", zei Verhoeven. "Maar laat Glory maar bepalen wie het wordt. Ben Saddik heeft zijn kans gehad. Weer een keer tegen Badr Hari? Prima, maar misschien moet hij eerst nog een andere wedstrijd vechten."

Khbabez wil ook wel een herkansing. "Maar ik moet maandag eerst weer naar school", zei de 28-jarige kickbokser. "Ik wil brandweerman worden. Dinsdag heb ik een examen over reanimeren. Ik heb die baan niet nodig voor geld of zo. Ik wil de maatschappij wat geven."

© MAROKKO.NL 2021