Moskeebestuur vraagt Vlissingse Marokkanen rust te bewaren na ophef over racistische video (video)

Het bestuur van de Touba Moskee in Vlissingen vraagt de Marokkaanse gemeenschap in en rond Vlissingen de rust te bewaren.

Directe aanleiding is de commotie die is ontstaan door een video waarin een Vlissinger schokkende uitspraken doet over Marokkanen.

Het bestuur wil voorkomen dat jongeren voor eigen rechter gaan spelen en voor onrust zorgen. "Als moslims hebben wij een verantwoordelijkheid, dus vragen wij jullie het hoofd koel te houden en de mooie kant van ons geloof te laten zien", staat in de brief van de moskee die vrijdag is verspreid.

De veelbesproken video, die al dagen rondgaat op sociale netwerken, werd afgelopen maandag gemaakt op het stadhuisplein in Vlissingen. Daar was de politie aanwezig om mogelijke avondklokrellen te voorkomen.



Te zien is hoe een racistische passant op de agenten afstapt en kwetsende uitspraken doet: "Weet je wat jullie moeten doen met die Marokkanen? Naar Auschwitz, de gaskamers. Dan ben je er gelijk vanaf."

Aangifte

Op Facebook spraken veel mensen hun afschuw uit. Said Bouzambou, bekend als zaalvoetbalinternational, deelde de video en schreef dat hij aangifte heeft gedaan tegen de Vlissinger. Bouzambou's Facebookpost leidde tot meer dan 400 reacties.



"Ik heb er goed over nagedacht of ik het bericht zou plaatsen, maar zulke uitspraken kun je niet doen. Ik vond dat het mijn plicht was om een signaal af te geven", zegt Bouzambou. Tientallen vrienden hebben aangegeven ook aangifte te zullen doen.

Het bestuur van de Touba Moskee sprak deze week over het incident met de politie en burgemeester Bas van den Tillaar. "Los van de schokkende uitspraken die werden gedaan vonden we het raar dat de politie die man niet aansprak op zijn gedrag", zegt Fouad Bouzambou namens de Touba Moskee. "Ze hadden best wat adequater mogen optreden."



Openbaar Ministerie

Het is nog niet bekend of de aangiftes ook daadwerkelijk tot vervolging zullen leiden. "We zetten alle feiten op een rij en laten het Openbaar Ministerie beslissen wat er gebeur", zegt Alwin Don namens de politie.

"We snappen de verontwaardiging heel goed", zegt Martine Pilaar namens het OM. "Discriminatie is strafbaar en zeer onwenselijk. We nemen het hoog op." Een onderzoek komt er sowieso.



In de brief die is verspreid doet het moskeebestuur een beroep op jongeren en ouders om de avondklok te respecteren. "Dit is het moment om verbinding te zoeken. We hebben het met z’n allen al moeilijk genoeg." Ook heeft Burgemeester Bas van den Tillaar samen met Said Bouzambou een videoboodschap opgenomen met een speciale oproep om samen sterk te staan.

De racist die de schokkende doodsverwensingen heeft gedaan, heeft naar eigen zeggen veel spijt. "Het gebeurde nadat ik op die bewuste avond tot twee keer toe was uitgescholden voor vieze kankerhomo. Marokkaanse tieners riepen het. 'Vieze' kan ik hebben, 'homo' ook nog wel, maar die ziekte werd me te veel.", jankte de racist achteraf.

© MAROKKO.NL 2021