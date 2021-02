Zonder nieuwe stijging in cijfers eindigt avondklok 10 februari

Als de besmettingscijfers de komende anderhalve week niet weer gaan stijgen, zal de avondklok zoals gepland op 10 februari aflopen.

Dat melden ingewijden, na berichtgeving van de NOS. Aan de invoering van de avondklok ging een fel debat vooraf. Lange tijd leek er geen meerderheid voor te vinden in de Tweede Kamer, maar uiteindelijk stemden er toch genoeg partijen mee in.

De maatregel loopt 10 februari automatisch af, van verlenging zou alleen sprake zijn als de Kamer daar opnieuw mee instemt.

De avondklok ging vorige week zaterdag in. Het effect van een maatregel op de besmettingscijfers kan pas na een week of twee goed worden bepaald. Maar als de besmettingscijfers blijven dalen, zoals de afgelopen dagen het geval was, zal politiek draagvlak voor verlenging van de spertijd waarschijnlijk moeilijk te vinden zijn, zo luidt de redenatie.

Het kabinet vergadert dinsdag weer over de coronacrisis, dan wordt naar verwachting een knoop doorgehakt over de avondklok.

