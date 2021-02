Leger Myanmar stelt nieuwe leider aan na staatsgreep

Het leger van Myanmar heeft in de nacht van zondag op maandag een staatsgreep gepleegd.

De militairen hebben de macht in het land overgedragen aan opperbevelhebber Min Aung Hlaing. Ook is de noodtoestand uitgeroepen die een jaar lang van kracht zal zijn.

Eerder in de nacht werden regeringsleider Aung San Suu Kyi, president Win Myint en andere prominente leden van de regeringspartij de Nationale Liga voor Democratie (NLD) opgepakt.

De soldaten hebben in een videoboodschap op de militaire televisie laten weten dat de arrestaties het gevolg zijn van verkiezingsfraude. Bij de verkiezingen in november vorig jaar, die met een grote meerderheid door Suu Kyi's partij werden gewonnen, zou volgens de krijgsmacht grootschalige fraude hebben plaatsgevonden. Volgens de NLD zijn de verkiezingen eerlijk verlopen



De afgelopen dagen liep de spanning tussen de regering en het leger van Myanmar op, waardoor al gevreesd werd voor een staatsgreep. Australië en de Verenigde Staten hebben de onmiddellijke vrijlating van de arrestanten geëist.

Genocide

Nobelprijslaureaat en regeringsleider Aung San ligt internationaal onder vuur vanwege mensenrechtenschendingen in Myanmar tegen de Rohingya, een moslimminderheid die door de regering wordt onderdrukt en uitgemoord.

Vrijwel alle 600.000 Rohingya die nog in het land verblijven, hebben geen burgerrechten en kunnen dus niet stemmen. Bijna 1 miljoen Rohingya leven in Bangladesh, van wie driekwart daarheen vluchtte nadat het leger in Myanmar hen drie jaar gelegen met een massale moordoperatie verjoeg uit de noordelijke deelstaat Rakhine.

