Marokko heeft in twee dagen 90.000 mensen gevaccineerd

In twee dagen tijd zijn meer dan 90.000 mensen in Marokko ingeënt met het eerste deel van het vaccin tegen het coronavirus

Dat meldde Abdelhakim Yahyane van het Ministerie van Volksgezondheid zaterdag na een analyse van de eerste cijfers.

De landelijke vaccinatiecampagne is donderdag begonnen. De Marokkaanse koning Mohammed VI kreeg in Fez als eerste het eerste deel van het coronavaccin van de Chinese staatsfarmaceut Sinopharm toegediend.

Marokko werd het eerste Afrikaanse land dat op grote schaal burgers is gaan inenten tegen het coronavirus. De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen.



Mensen die werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, het veiligheidsapparaat en kwetsbare ouderen komen als eerste aan de beurt. Werknemers van nationale veiligheids-, en inlichtingendiensten DGSN en DGST zijn opgeroepen voor vaccinatie. Ook bij de Koninklijke Strijdkrachten (FAR) zijn de inentingen gestart.

Het Noord-Afrikaanse land ontving onlangs 2 miljoen doses van het Oxford-vaccin van AstraZeneca dat is geproduceerd door het Indiase Serum Institute (ISI). Ook beschikt het land sinds een week over een half miljoen doses van het middel van Sinopharm.



Volgens Yahyane is er een voorlopig levertijdschema bekend maar is het nog niet helemaal duidelijk wanneer de volgende lading vaccins in Marokko zullen aankomen. Wel hebben zorgautoriteiten bekend gemaakt dat de vaccins die momenteel voorhanden zijn zullen worden gebruikt voor de toediening van beide doses. Met de 2,5 miljoen doses ontvangen 1,25 miljoen burgers beide coronaprikken.

Zowel burgers als buitenlanders die in Marokko wonen en die tot de beoogde doelgroepen behoren kunnen het vaccin verkrijgen. Aanmelden kan via www.liqahcorona.ma of per sms naar het gratis nummer 1717. Op koninklijk bevel is het coronavaccin voor alle Marokkanen gratis.



Marokko is door het virus relatief mild getroffen. Het land heeft een half miljoen besmettingen vastgesteld en wijt 8200 sterfgevallen aan het virus. Dat is relatief weinig afgezet tegen het aantal inwoners. Momenteel liggen 470 coronapatiënten in kritieke toestand in ziekenhuizen.

Marokko is vooral economisch zwaar getroffen door de coronamaatregelen. De regering heeft het land op slot gedaan uit angst voor verspreiding van het coronavirus. De economie kromp vorig jaar volgens het Internationaal Monetair Fonds met ruim 7 procent. Daardoor steeg ook de werkeloosheid verder.

