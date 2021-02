Emiraten gaan buitenlanders burgerschap aanbieden

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) komen met nieuwe regelgeving om een selecte groep buitenlanders aan zich te binden.

De regering maakte bekend dat onder meer investeerders, wetenschappers, artsen, ingenieurs, artiesten en hun gezinnen via een nieuwe route genaturaliseerd kunnen worden.

Het besluit is opvallend, omdat de lat om een burger te worden in de VAE doorgaans erg hoog ligt. Buitenlanders die daar werken krijgen vaak traditioneel een visum dat periodiek vernieuwd moet worden. Daardoor bevinden zich in de olierijke Golfstaten veel meer arbeidsmigranten dan mensen die daadwerkelijk het burgerschap hebben (1,4 miljoen mensen).

Bestuurders en rechtbanken krijgen nu de mogelijkheid om mensen voor te dragen voor naturalisatie, meldt de premier. Daar worden "duidelijke criteria" voor opgesteld. Het is nog onduidelijk of die nieuwe paspoorthouders ook gebruik kunnen maken van alle riante sociale voorzieningen in de Emiraten. Ze hoeven hun oude nationaliteit in elk geval niet op te geven.



De VAE maakte het vorig jaar al mogelijk een 'gouden' visum te bemachtigen met een looptijd van tien jaar. Dat was bedoeld voor onder meer investeerders, zakenlieden en wetenschappers.

De Emiraten zijn zwaar getroffen door de coronapandemie en de lage olieprijzen. Veel expats hebben het land verlaten.



