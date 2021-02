Zuid-Afrika: hoofddoek toegestaan in het leger

Het Zuid-Afrikaanse leger heeft het kledingbeleid aangepast zodat moslimvrouwen een hoofddoek mogen dragen als onderdeel van hun uniform

Dat meldde een woordvoer van het leger. In januari 2019 heeft een militaire rechtbank de aanklacht ingetrokken tegen een officier die was aangeklaagd wegens het dragen van een hijab onder haar militaire baret.

Majoor Fatima Isaacs werd in juni 2018 aangeklaagd wegens opzettelijk verzet en het niet opvolgen van wettige instructies nadat haar superieur haar had gevraagd haar hoofddoek af te doen.

Een militaire rechtbank in het Kasteel de Goede Hoop nabij Kaapstad heeft in januari 2020 alle aanklachten tegen de majoor ingetrokken en maakte het voor Isaacs mogelijk om tijdens haar dienst een strakke zwarte omslagdoek om haar hoofd te dragen op voorwaarde dat haar oren niet worden bedekt.



Ondanks de uitspraak van de rechter weigerde het leger het kledingbeleid aan te passen waarna Isaacs besloot haar zaak onder de aandacht te brengen van de gelijkheidsrechtbank van Zuid-Afrika. De South African Defence Force (SANDF) kwam uiteindelijk overeen om deze week het beleid te wijzigen en alle moslimvrouwen toe te staan ​​hun hoofd te bedekken tijdens hun dienst.

"De SANDF-kledingvoorschriften zijn aangepast om het dragen van hoofddoeken door moslims (vrouwen) mogelijk te maken", zei woordvoerder Mafi Mgobozi donderdag tegen persbureau AFP.

Het in Zuid-Afrika gevestigde Legal Resources Centre, dat Isaacs vertegenwoordigde, verwelkomde het besluit woensdag via Twitter en meldde dat het haar rechtszaak over gelijkheid intrekt.

