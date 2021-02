Spanje: Twitteraccount extreemrechtse VOX geblokkeerd wegens migrantenhaat

Te midden van de verkiezingscampagne in de Spaanse regio Catalonië heeft Twitter het officiële account van de extreemrechte politieke partij VOX afgesloten

De slogan van de campagne van de Spaanse inteeltnicht van de PVV is "Stop de islamisering". Volgens Twitter is de leus dreigend, intimiderend en wordt daarmee aangezet tot geweld tegen Noord-Afrikaanse migranten die volgens de partij oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers, meldt de Spaanse nieuwsdienst El Diario.

De op twee na grootste partij van Spanje heeft zich nu tot de Europese Commissie gewend met eisen om maatregelen te nemen tegen de verkiezingsinvloed van de Amerikaanse microblogdienst Twitter. De verkiezingen beginnen op 14 februari.

Net als bij de sluiting van de Twitteraccount van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump beweert het bedrijf, dat zichzelf volgens Euro Weekly News als onpartijdig beschouwt, dat VOX de gebruiksvoorwaarden heeft geschonden.



Het bericht, dat "dreigt, intimideert of aanzet tot geweld", werd oorspronkelijk gepubliceerd op de persoonlijke account van de communicatiedirecteur van de partij, Rubén Pulido, en werd vervolgens gedeeld door VOX.

In de verklaring haalt hij politiegegevens aan waarin staat dat: "Ondanks het feit dat migranten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika slechts 0,2% van de bevolking uitmaken, veroorzaken zij 93% van de aangiftes". Toen het officiële account van VOX de post van Pulido deelde, werd de tag #StopIslamization toegevoegd.



VOX-voorman Santiago Abascal wijst erop dat de tweet die er voor heeft gezorgd dat Twitter ingreep "feitelijke informatie" toont over geweld tegen Spanjaarden in Catalonië en op de Canarische Eilanden. Volgens Abascal proberen de miljonairs achter de Amerikaanse techgiganten de gevolgen van de massa-immigratie te verbergen. Hij doelt daarmee op de Saoedische prins Alwaleed Bin Talal, met 5,2% van de aandelen is hij de op één na grootste eigenaar van Twitter.

Abascal beweert dat Twitter met de blokkade "het democratische proces in Spanje aan banden legt". VOX-parlementslid Jorge Buxadé heeft de Europese Commissie schriftelijk verzocht dringend actie te ondernemen tegen Twitter om de "vrijheid van meningsuiting" te verdedigen.

