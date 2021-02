Voormalig Charlie Hebdo journaliste El Rhazoui genomineerd voor Nobelprijs

De Frans-Marokkaanse Zineb El Rhazoui, voormalig journaliste van het satirische weekblad Charlie Hebdo, is dit jaar één van de genomineerden voor de Nobelprijs voor de Vrede

El Rhazoui heeft tot 2016 gewerkt voor Charlie Hebdo waar in 2015 twaalf mensen werden gedood omdat het weekblad spotprenten van de profeet Mohammed (saws) had geplaatst. El Rhazoui ontsnapte aan de aanslag omdat ze op dat moment op vakantie was in haar geboorteplaats Casablanca.

De schrijfster en media-persoonlijkheid heeft ook na haar vertrek bij Charlie Hebdo voor veel verontwaardiging gezorgd vanwege haar opmerkingen tegen moslims en de islam.

De journaliste zorgde in 2019 voor veel ophef nadat ze tijdens een televisie-optreden bij het Franse CNews zei dat de politie met echte kogels moet schieten op jongeren. De extreemrechtse journaliste maakte de opmerkingen in de nasleep van de rellen in Mantes-la-Jolie en Chanteloup-les-Vignes. El Rhazoui noemde daarbij als voorbeeld de werkwijze van de Amerikaanse politie in soortgelijke situaties.



Volgens persbureau Reuters is de pro-Polisario-activiste Aminatou Haidar ook genomineerd. Haidar is het voormalig hoofd van het Collective of Sahrawi Defenders of Human Rights (CODESA) en staat voor de oprichting van een onafhankelijke staat in de Marokkaanse Sahara.

De naam van de winnaars wordt in oktober bekend gemaakt.

