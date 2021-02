RIVM: Laagste aantal nieuwe coronagevallen geteld sinds eind september

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 3280 positieve coronatests geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Dat is het laagste aantal sinds 29 september. In de afgelopen zeven dagen zijn 29.031 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 4147 positieve tests per etmaal. Dat cijfer daalt sinds 22 december.

In Amsterdam kwamen afgelopen etmaal 120 besmettingen aan het licht. In Rotterdam werden 107 inwoners positief getest en in Den Haag en Eindhoven 70. Verder waren er 42 nieuwe gevallen in Utrecht.

Meer dan 14.000 sterfgevallen

Het aantal coronasterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 27 en dat is het laagste aantal sinds 7 december. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want zulke cijfers komen soms met wat vertraging binnen en het cijfer ligt op maandag meestal lager dan op andere doordeweekse dagen.



Wanneer een coronapatiënt in het weekend overlijdt, wordt dit vaak in de loop van maandag geregistreerd. Het RIVM neemt die sterfgevallen dan mee in de cijfers van dinsdag. Vorige week meldde het RIVM op maandag 40 sterfgevallen en op dinsdag 87.

Sinds het begin van de uitbraak, eind februari vorig jaar, is het coronavirus aangetroffen bij 981.800 Nederlanders. Rond komend weekeinde kan de miljoenste Nederlander positief worden getest. Het totaalaantal sterfgevallen steeg maandag tot boven de 14.000 en staat nu op 14.026.

