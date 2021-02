Madrid versoepelt, elders in Spanje roep om meer beperkingen

De regio Madrid versoepelt de beperkingen die de bevolking zijn opgelegd uit naam van de coronabestrijding.

Vanaf vrijdag mogen zes mensen bij elkaar zijn om bijvoorbeeld op een terras elkaar te ontmoeten. Dat is twee meer dan momenteel. De autoriteiten overwegen ook het uitgaansverbod in te laten gaan om middernacht in plaats van 22.00 uur, zoals nu.

De conservatieve president van de regio, Isabel Díaz Ayuso, wil naar eigen zeggen proberen "ondanks de politieke druk onze bars, restaurants en culturele instellingen open te houden". Ze staat onder druk van linkse partijen om juist strengere beperkingen op te leggen omdat er een derde golf van het gevreesde virus zou zijn. In veel regio's worden daarom juist strengere beperkingen bepleit of opgelegd.

Volgens een studie van de Spaanse vereniging van kleine bedrijven verliest deze sector elke week 1,8 miljard euro aan inkomsten als de regering zou besluiten weer een nationale lockdown af te kondigen, zoals in de periode maart tot juni.



De horeca, de bouw en de detailhandel zouden weer het zwaarst worden getroffen. Spanje heeft al bijna vier miljoen werklozen, 22 procent meer dan een jaar geleden.

Niet meegerekend zijn de ruim 750.000 mensen die in het kader van de coronasteun een verloftoelage krijgen.

