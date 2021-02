Marrakech: Politieonderzoek na schokkende beelden van verwaarloosd meisje op dakterras

De politie in Marrakech heeft een man meegenomen voor verhoor nadat videobeelden verschenen van zijn naakte dochter op het dak van de woning van het gezin.

Dat meldt de mensrenrechtenvereniging in Marrakech aan nieuwsdienst Alyaoum24. De videobeelden van de jongevrouw die zaterdag naakt en in zorgwekkende staat op het dakterras ligt gaan sinds enkele dagen rond op sociale netwerken. Het blijkt te gaan om een woning in de wijk Sidi Mubarak in het Menara-district in Marrakech.

Volgens de vader lijdt zijn dochter aan psychische stoornissen en kleedt ze zich voortdurend uit. Het meisje werd voor haar aandoening behandeld in het Ibn al-Nafs ziekenhuis in Marrakech maar weigert vaak haar medicijnen in te nemen, als de relatief dure medicijnen al voorhanden zijn.

Het meisje werd voor medisch onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis en werd later door haar vader opgehaald nadat de politie hem na het verhoor weer had laten gaan.



De mensenrechtenvereniging roept de autoriteiten op een diepgaand onderzoek te starten naar de zaak en het meisje te voorzien van sociale bescherming.

Volgens de vereniging staat deze zaak niet op zichzelf en hebben talloze gezinnen te maken met mensonwaardige situaties als gevolg van gebrek aan adequate zorg voor familieleden met psychische aandoeningen. Door de coronapandemie is de psychologische druk op de gezinnen verergerd.

