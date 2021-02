'Vanaf volgende week woensdag geen avondklok meer'

De avondklok wordt volgende week woensdag geschrapt. Dit meldt NRC vandaag op basis van bronnen.

Demissionair premier Rutte en minister De Jonge zullen dit volgens de krant morgen bekendmaken tijdens een persconferentie.

Vanaf 10 februari is het volgens de krant dus weer toegestaan om ook tussen negen uur ’s avonds en half vijf ’s ochtends over straat te gaan.

Rutte en De Jonge zullen volgens NRC dan ook namens het kabinet uitleggen wat de zogenoemde exitstrategie van Nederland is: welke coronamaatregelen in welke volgorde teruggedraaid zullen worden als het aantal besmettingen en ziekenhuis- en IC-opnames dat toelaat.



Derde coronagolf

De avondklok blijft wel onderdeel van de 'gereedschapskist' van het kabinet om maatregelen te nemen. Als het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames weer toeneemt, kan het kabinet in overleg met de Tweede Kamer weer tot de avondklok overgaan.

Morgenochtend komt een deel van de ministerraad bijeen om over de avondklok te praten, maar bronnen zeggen tegen NRC dat het besluit al is genomen.



Weerstand De avondklok lag al vanaf het begin moeilijk in de coalitie. Vooral D66 verzette zich flink tegen de maatregel, maar stemde uiteindelijk toch in toen het kabinet de avondklok een half uur later liet ingaan.

Vrijdag had premier Mark Rutte na de ministerraad al gezegd dat de avondklok 'als eerste op de stapel en zelfs nog voor de stapel, om mee te stoppen' lag. En dat 'iedereen zo snel mogelijk weer van dat vreselijke ding af wil'.



© NRC/ANP/AT5 2021