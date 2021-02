VN-Veiligheidsraad met spoed bijeen over coup Myanmar

De VN-Veiligheidsraad komt dinsdag met spoed in een digitale sessie bijeen om de staatsgreep van het leger in Myanmar te bespreken.

Aangezien China een vetorecht in de raad heeft, worden er geen grote stappen verwacht. De Amerikaanse president Joe Biden roept alle landen, ook in de regio, op de junta in Myanmar onder druk te zetten.

Het leger nam zondagnacht de macht over en arresteerde regeringsleider en Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi. De coup werd door onder meer de VS, de EU en de VN veroordeeld.

Biden roept in een verklaring de internationale gemeenschap op "met één stem" het Myanmarese leger ertoe aan te zetten een stap terug te doen, activisten vrij te laten, het telefoon- en internetverkeer te herstellen en af te zien van geweld tegen burgers.



Sancties

De president noemt de staatsgreep een "directe aanval op de overgang naar democratie en de rechtstaat" in het land. Eerder hadden de VS al gedreigd met sancties als de verantwoordelijken de machtsovername niet terugdraaien.

Myanmars buurland China sprak de hoop uit dat de partijen in Myanmar er onderling uitkomen, zodat de "politieke en sociale stabiliteit" beschermd kunnen worden. Peking heeft het leger van Myanmar in het verleden gesteund en is doorgaans tegenstander van wat het bemoeienis met interne aangelegenheden in andere landen noemt.



Aung San Suu Kyi

Het Noorse Nobelprijscomité reageerde met afschuw op de arrestatie van Aung San Suu Kyi, die in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede won. Ook het comité riep op tot haar onmiddellijke vrijlating.

De Verenigde Naties vrezen dat de staatsgreep de situatie van de 600.000 Rohingya-moslims die het land nog niet hebben ontvlucht verder zal verslechteren.

