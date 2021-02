Ajax huurt Idrissi van Sevilla

Oussama Idrissi maakt het seizoen af bij Ajax. De koploper van de Eredivisie huurt de vleugelaanvaller van Sevilla.

Ajax meldt niet of het een optie tot koop op de vleugelaanvaller heeft bedongen. De 24-jarige Idrissi verliet vorig jaar oktober AZ voor Sevilla. De Spaanse club betaalde ruim 12 miljoen euro voor hem.

Idrissi speelde 98 wedstrijden voor de club uit Alkmaar en was daarin goed voor 37 doelpunten en 25 assists. De international van Marokko kreeg de afgelopen maanden nauwelijks speeltijd in Spanje.

Idrissi genoot zijn opleiding bij Feyenoord en vertrok daarna naar FC Groningen.



Ajax was op zoek naar een vleugelaanvaller omdat Quincy Promes zijn zinnen heeft gezet op een terugkeer naar zijn oude club Spartak Moskou. Ajax betaalde anderhalf jaar geleden ruim 15 miljoen euro voor Promes, die nog steeds verdachte in een strafzaak is. Hij zou tijdens een familiefeest een neef in een knie hebben gestoken.

Ajax en Spartak Moskou zijn nog in gesprek over een mogelijke transfer van Promes.

© ANP 2021