Kosovo normaliseert betrekkingen met Israël

Kosovo en Israël hebben maandag de diplomatieke betrekkingen formeel genormaliseerd.

De Kosovaarse minister van Buitenlandse Zaken Meliza Haradinaj-Stublla en haar Israëlische tegenhanger Gabriel Ashkenazi tekenden maandag een verklaring tijdens een virtuele ceremonie.

Een verzoek voor een Kosovaarse ambassade in Jeruzalem is goedgekeurd. "Vandaag schrijven we geschiedenis. We bouwen diplomatieke betrekkingen tussen Israël en Kosovo. Dit is de eerste keer in de geschiedenis dat diplomatieke betrekkingen tot stand worden gebracht via een online platform.", zei Ashkenazi.

"Vandaag wordt Israël het 117e land dat de Republiek Kosovo erkent als een onafhankelijk en soeverein land.", reageerde Haradinaj-Stublla. Zowel Haradinaj-Stublla als Ashkenazi dankten tijdens de virtuele ceremonie de Verenigde Staten voor hun rol in het bereiken van het normalisatieakkoord.



In september werd al aangekondigd dat de banden tussen Kosovo en Israël genormaliseerd zouden gaan worden. De bekendmaking was onderdeel van een akkoord dat gesloten werd tussen Servië en Kosovo door de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Daarnaast zouden beide landen ambassades in Jeruzalem openen.

Het omstreden voornemen om ambassades in Jeruzalem te openen viel echter niet goed bij de internationale gemeenschap. Het voornemen zou Servië en Kosovo mogelijk problemen kunnen opleveren ten aanzien van hun relatie met de Europese Unie.



Servië is kandidaat-lidstaat en is bezig met het conformeren aan EU-wetgeving om lid te kunnen worden. Kosovo kent momenteel de status van potentiële kandidaat.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken denkt dat de opening van het diplomatieke kantoor eind maart plaats zal vinden.

