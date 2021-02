Oud-international Afellay stopt definitief met voetballen

Ibrahim Afellay stopt definitief met voetballen. Dat zei de 53-voudig international zondag bij het programma Studio Voetbal van de NOS.

De 34-jarige Afellay speelde tot vorig seizoen bij PSV, waar hij geen nieuw contract kreeg.

De maanden daarna hield hij de optie open om nog bij een club in het buitenland aan de slag te gaan, maar ook daar ziet hij nu vanaf.

"Ik stop ermee. Vroeg op laat komt het moment, dat weet je. Ik had het al een tijdje in mijn hoofd. Ik wist wat ik wilde en vooral ook wat ik niet wilde. Uiteindelijk heb ik de beslissing genomen en ik heb er vrede mee", aldus Afellay.



"Er zijn wel wat dingen voorbij gekomen nog. Ik wilde graag nog een jaar verder, maar niet ten koste van alles. Het is mooi zo."

Afellay maakte deel uit van de selectie die in 2010 de finale van het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika haalde. Ook was hij actief op de EK's van 2008 en 2012. Met PSV werd hij vier keer op rij landskampioen, van 2005 tot en met 2008.

