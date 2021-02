Marokko verlengt landelijke avondklok met twee weken

De lockdown en avondklok die sinds 23 december in Marokko gelden worden met twee weken verlengd.

Dat heeft de regering vandaag bekend gemaakt. De maatregelen tegen het coronavirus golden aanvankelijk voor een periode van drie weken en zouden na de recente verlenging vandaag worden beëindigd.

De landelijke lockdown omvat een avondklok waardoor het niet toegestaan is om tussen 21.00 uur en 06.00 uur de deur uit te gaan. Ook moeten alle winkels, horeca en supermarkten dagelijks om 20.00 uur de deuren sluiten..

De landelijke vaccinatiecampagne is donderdag van start gegaan. De Marokkaanse koning Mohammed VI kreeg in Fez als eerste het eerste deel van het coronavaccin van de Chinese staatsfarmaceut Sinopharm toegediend.



Marokko werd het eerste Afrikaanse land dat op grote schaal burgers is gaan inenten tegen het coronavirus. De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. In vier dagen tijden zijn meer dan 200.000 mensen ingeënt met het eerste deel van het vaccin.

Mensen die werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, het veiligheidsapparaat en kwetsbare ouderen komen als eerste aan de beurt. Zowel burgers als buitenlanders die in Marokko wonen en die tot de beoogde doelgroepen behoren kunnen het vaccin verkrijgen. Aanmelden kan via www.liqahcorona.ma of per sms naar het gratis nummer 1717. Op koninklijk bevel is het coronavaccin voor alle Marokkanen gratis.



Het Noord-Afrikaanse land ontving onlangs 2 miljoen doses van het Oxford-vaccin van AstraZeneca dat is geproduceerd door het Indiase Serum Institute (ISI). Ook beschikt het land sinds een week over een half miljoen doses van het middel van Sinopharm. Een particuliere onderneming gaat mogelijk het Chinese vaccin in Marokko produceren.

In Marokko zijn sinds de uitbraak van het coronavirus ruim 471.400 besmettingen vastgesteld, waaronder 8.287 doden.

