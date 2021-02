Weinig versoepelingen verwacht in persconferentie over corona

Dinsdagavond houden premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge opnieuw een persconferentie.

Om 19.00 uur spreken de politici het land toe maar de verwachting is dat ze de teugels niet echt zullen loslaten. Dat de basisscholen weer opengaan, maakte het kabinet zondag al bekend.

De meeste lockdownmaatregelen blijven nog wel even in stand. Dat betekent dat winkels nog even dicht blijven. Volgens ingewijden ziet het er wel naar uit dat winkeliers klanten bestellingen mogen laten afhalen bij hun winkel. Kroegen en restaurants blijven voorlopig ook dicht. Naar verluidt blijven veel bestaande maatregelen de rest van de maand nog gelden, mogelijk zelfs tot begin maart.

De avondklok wordt vermoedelijk geschrapt na 10 februari, afhankelijk van de besmettingscijfers. Als het aantal nieuwe besmettingen blijft dalen, zal het kabinet de avondklok niet verlengen, melden ingewijden. Naar verwachting wordt hier pas later een officieel besluit over genomen.



Wel zullen Rutte en De Jonge meer duidelijkheid geven over de manier waarop de maatregelen zullen worden afgebouwd en de volgorde waarop dit zal gebeuren. De 'exitstrategie' van het kabinet lekte al uit. Maar dinsdag komen de betrokken ministers nog bij elkaar om te overleggen over de maatregelen en het advies van het OMT.

Betrokkenen benadrukken dat van alles tot het laatste moment kan veranderen.

