'Britse virusvariant komt sneller, wacht met versoepelen'

De Britse variant van het coronavirus rukt harder op dan eerder gedacht. Dat zegt viroloog Chantal Reusken van het RIVM in het AD.

"Op basis van wat we nu zien, denken we dat de Britse variant binnen nu en een week de overhand krijgt. Het gaat sneller dan we dachten.

Eerst was het idee nog dat het omslagpunt in de derde week van februari zou plaatsvinden. Het wordt steeds duidelijker dat het reproductiegetal van de nieuwe variant 40 à 45 procent hoger ligt. ". Het aantal gemelde besmettingen is al een tijdje aan het dalen, maar dat geeft een vertekend beeld, aldus Reusken. "Voor mij lijdt het geen twijfel dat de Engelse variant ervoor gaat zorgen dat er een nieuwe besmettingsgolf komt."

Het kabinet komt dinsdagavond met enige versoepelingen van de coronamaatregelen. Zo gaan volgende week de basisscholen en de kinderopvang weer open. Virusexperts staan hierbij niet te juichen. Drie van hen zeggen bij de NOS dat uitstel beter zou zijn. Zo zou epidemioloog Alma Tostmann van het Radboudumc de voorgenomen versoepelingen liefst nog een week of twee uitstellen. "Dan til je het over de krokusvakantie heen en kun je kijken hoe het er dan voor staat."



Ook veldepidemioloog en microbioloog Amrish Baidjoe van de London School of Hygiene and Tropical Medicine vindt dat versoepelingen nog even moeten wachten.

"De proportie van de Britse variant neemt toe, de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten zijn een extra reden om voorzichtig te zijn."

