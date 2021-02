Verenigd Koninkrijk gaat 80.000 mensen van deur tot deur testen

Het Verenigd Koninkrijk gaat ongeveer 80.000 mensen van deur tot deur testen op het coronavirus.

De regering wil zo voorkomen dat er een grote uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant komt in het land.

Het gaat om acht wijken, drie in Londen, twee in het zuidoosten van Engeland, een in het oosten, een wijk in het midden van Engeland en een gebied in het noordoosten. In elk gebied wonen ongeveer 10.000 mensen.

Alle inwoners van de aangewezen gebieden worden getest, ook als ze geen symptomen hebben. De Zuid-Afrikaanse variant baart de Britse regering veel zorgen, zegt onderminister van Onderwijs Michelle Donelan.



"We zitten nog in een gevaarlijk stadium en nu steken nieuwe varianten de kop op die zich verspreiden."

De Zuid-Afrikaanse mutatie is een stuk besmettelijker dan de al bekende coronavariant. Volgens vaccinmakers Novavax en Johnson & Johnson blijkt uit een aantal tests dat hun vaccins minder goed werken tegen deze variant.

