Biden draait migratiebeleid Trump terug

De Amerikaanse president Joe Biden gaat dinsdag het migratiebeleid van zijn voorganger Donald Trump terugdraaien.

Volgens een medewerker komt er een speciaal team dat uitgezette migranten met hun kinderen gaat herenigen. Het wordt ook makkelijker voor mensen om naar de Verenigde Staten te komen en om de Amerikaanse nationaliteit aan te vragen.

Door beleid van Trump zijn in 2018 zeker 5500 ouders en kinderen van elkaar gescheiden, nadat ze illegaal de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten overstaken.

De ouders werden gedeporteerd en de kinderen kwamen onder overheidstoezicht te staan. Veel kinderen werden opgesloten. Het beleid werd ernstig bekritiseerd, waarna Trump het afzwakte.



In veel gevallen zijn de kinderen bijna drie jaar later nog niet herenigd met hun ouders. De regering-Biden wil er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Het is nog niet bekend of dat in de Verenigde Staten zal gebeuren, of dat de kinderen ook worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.

Drastische koerswijziging

Het aanpassen van het migratiebeleid was een verkiezingsbelofte van Biden. Een regeringsmedewerker noemt het een "drastische koerswijziging van het migratiebeleid" ten opzichte van Trump. "Trump was zo gericht op de grensmuur, dat hij niets heeft gedaan om het probleem echt aan te pakken. Dat was erg naïef en het is mislukt", aldus de medewerker.



De president wil ook dat het makkelijker wordt voor mensen om een verblijfsvergunning, een zogenoemde greencard, aan te vragen in het buitenland. Zo hoeven mensen geen gevaarlijke reis door Midden-Amerika te maken om in de VS te komen.

Voor immigranten die al jarenlang legaal in de VS wonen, moet het makkelijker worden om zich te laten naturaliseren. Dat is nu al mogelijk, maar het proces is erg ontoegankelijk. Het gaat om zeker 9 miljoen mensen.

